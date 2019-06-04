Умерла жена президента Израиля

Скончалась в возрасте 73 лет супруга главы Израиля Реувена Ривлина — Нехама Ривлин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху.

Как отмечается, Ривлин умерла спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

В канцелярии отметили, что супруга президента боролась до последнего.

«Мы все молились за ее выздоровление», — добавили в канцелярии.

Ривлин была в браке с главой Израиля с 1971 года.