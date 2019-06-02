В «окрошечной войне» поставлена точка

В Сети разгорелась «окрошечная война» после публикации карты России с предпочтениям по заправке для окрошки в регионах, передает РИА «Новости».

Любители окрошки с кефиром оказались недовольны тем, что на карте поклонников квасной заправки больше. Те же, кто любят окрошку с квасом, выразили недоумение о том, как можно есть это блюдо с молочным наполнением.

При обсуждении нашлись и те, кто заливает окрошку минералкой, таном или айраном.

Историк русской кухни Павел Сюткин прояснил ситуацию ии рассказал о первом записанном рецепте окрошки.

Впервые рецепт был записан в издании «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха», датированном 1790 годом.

«Искрошить разных жареных мяс с луком, огурцами и сметаною и, посоля, налить огуречным рассолом, или квасом, или кислыми штями», — говорится в рецепте.

Сюткин пояснил, что кислые щи — это также квасной напиток на разных видах солода.

Шеф-повар и кандидат исторических наук Антон Прокофьев также подтвердил, что исторически окрошка была только на квасе.

При этом он рассказал, что окрошка с кефиром появилась только в советское время, и стала популярна в тех регионах, где строились крупные молочные комбинаты.