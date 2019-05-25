Кейт Миддлтон нарушила протокол поцелуем с Елизаветой II

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон поклонники уличили в нарушении протокола, когда она поприветствовала бабушку своего супруга Елизавету II поцелуем в щеку. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что инцидент произошел на «Шоу цветов» в Челси после того, как герцог и герцогиня Кембриджские переоделись для встречи с королевой.

Как пишет издание, члены королевской семьи часто приветствуют друг друга поцелуями в щеку на менее формальных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Елизавета II вручила Кейт Миддлтон орден на жестяную свадьбу.