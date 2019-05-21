Жена Зеленского произвела фурор на инаугурации

Супруга президента Украины Елена Зеленская оказалась в центре внимания на церемонии инаугурации мужа из-за своего костюма. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Зеленская была в белом платье и жакете. Они были выполнены из шелково-шерстяного крепа по эскизам украинского модельера Артема Климчука. Вышивка на одежде повторяла анималистические и флористические мотивы с ковров Сумской и Полтавской областей, сделанных в XIX в.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского завела инстаграм.