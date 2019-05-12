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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов. Об этом сообщает «StarHit».

По данным портала, Маркл посетила мероприятие, которое связано с ее благотворительной деятельностью.

Как отмечается, встреча в честь начала работы организации прошла в Кенсингтонском дворе.

При этом над проектом также работали принц Уильям и его супруга Кэтрин.

Ранее стало известно имя первенца Меган Маркл и принца Гарри.