Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов. Об этом сообщает «StarHit».
По данным портала, Маркл посетила мероприятие, которое связано с ее благотворительной деятельностью.
Как отмечается, встреча в честь начала работы организации прошла в Кенсингтонском дворе.
При этом над проектом также работали принц Уильям и его супруга Кэтрин.
Ранее стало известно имя первенца Меган Маркл и принца Гарри.