Меган Маркл назвала сына принца Гарри в честь кота, пишет Sun

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл могла выбрать имя для новорожденного сына в честь своего любимого кота, сообщает The Sun.

Новый ребенок в королевской семье Британии получил имя Арчи Харрисон.

Издание отмечает, что Арчи — кличка любимой кошки Меган, и выбор имени мог быть ностальгической отсылкой.

«Дория спасла Арчи, и он стал важной частью семьи. Меган любила играть с ним, и она всегда говорила о нем со своими друзьями», — рассказал друг герцогини.

Ранее американская компания-издатель комиксов Archie Comics опубликовала шуточный твит, связанный с именем ребенка Меган Маркл и принца Гарри.