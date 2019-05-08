Стало известно, когда Елизавета II увидит нового правнука

Правящая королева Великобритании Елизавета II может увидеть своего нового правнука, ребенка принца Гарри и его супруги Меган Маркл, уже сегодня, 8 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Также ожидается, что 8 мая Маркл и принц Гарри покажут своего первенца британской публике.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл родила мальчика весом 3,2 кг.

Также британский принц Уильям прокомментировал роды герцогини Сассекской и супруги принца Гарри Меган Маркл. Это произошло, когда поклонники решили спросить у принца Уильяма во время его визита в Новую Зеландию, когда он станет дядей.