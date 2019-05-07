Памела Андерсон встретилась с Ассанжем в тюрьме

Американская актриса Памела Андерсон навестила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в лондонской тюрьме Белмарш. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что, кроме актрисы, Ассанжа навестил главред WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

По словам актрисы, Ассанж не заслуживает нахождения в тюрьме особо строгого режима, а также является «невинным человеком».

«Совершенно шокирует, что он не смог даже выйти из камеры», — сказала Андерсон.

Она добавила, что с «самым невинным человеком мира» обращаются, как с «самым опасным человеком мира».

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон встревожена арестом Ассанжа.