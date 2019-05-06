Отец Меган Маркл прокомментировал появление внука
Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас, который живет в Соединенных Штатах, прокомментировал появление на свет своего внука. Об этом пишет The Sun.
По его словам, он рад, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
«Я горд, что мой новый внук стал членом королевской семьи Британии, и уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и британцам с изяществом, достоинством и честью», — сказал Томас.
Он также поздравил свою дочь и ее мужа с пополнением.
Ранее принц Гарри отреагировал на появление первенца.
«Газета.Ru» следит за происходящим в режиме онлайн.