Отец Меган Маркл прокомментировал появление внука

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Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас, который живет в Соединенных Штатах, прокомментировал появление на свет своего внука. Об этом пишет The Sun.

По его словам, он рад, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

«Я горд, что мой новый внук стал членом королевской семьи Британии, и уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и британцам с изяществом, достоинством и честью», — сказал Томас.

Он также поздравил свою дочь и ее мужа с пополнением.

Ранее принц Гарри отреагировал на появление первенца.

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