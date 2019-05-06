«Как женщина делает это»: принц Гарри отреагировал на появление первенца

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Принц Гарри дал комментарий после того, как стало известно, что он и его супруга Меган Маркл впервые стали родителями. Об этом сообщает Sky News.

По словам герцога, роды его жены стали для него самым «удивительным опытом». Он добавил, что невероятно гордится своей супругой и, как и любой отец и родитель, считает своего ребенка потрясающим.

«Как женщина делает это; то, что они (женщины. — Газета.Ru) делают, за гранью понимания», — сказал принц Гарри.

Он заметил, что они с женой еще думают об имени, хотя у них было для этого больше времени, так как ребенок появился позже намеченного срока. Герцог Сассекский подчеркнул, что они собираются показать новорожденного через два дня.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл родила мальчика.

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