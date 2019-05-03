Принц Уильям высказался о родах Меган Маркл

Британский принц Уильям прокомментировал роды герцогини Сассекской и супруги принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Viva.

До этого у дома Маркл журналисты засняли машину скорой помощи. Также в небе над резиденцией заметили вертолет. Однако принц Гарри и Маркл дали понять, что в первое время не сообщат прессе о рождении ребенка.

Тогда поклонники решили поинтересоваться у принца Уильяма во время его визита в Новую Зеландию, спросив у него, когда он станет дядей.

«У меня нет с собой телефона. Понятия не имею! Вы, пожалуй, узнаете об этом раньше меня», — заявил принц Уильям.

Ранее сообщалось, что Букингемский дворец также прокомментировал роды Меган Маркл.