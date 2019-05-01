Коломойский отреагировал на покупку Зеленскими пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку женой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Еленой элитного пентхауса в Крыму, передает Reuters.

Коломойский объяснил, почему олигарх и экс-депутат Александр Буряк продал Зеленской пентхаус за полцены.

По его мнению, Буряк пошел на уступки, потому что в его банке не было ликвидности, и ему нужно было быстро собрать деньги.

Ранее сообщалось, что трехкомнатный пентхаус в жилом комплексе «Император» в Ливадии на черноморском побережье был куплен Зеленской у олигарха и экс-депутата Александра Буряка в апреле 2013 года за $163 893, цена за метр составила $1 263. При этом минимальная цена в этом ЖК начиналась от $2 800 до $5 000.