Букингемский дворец прокомментировал роды Меган Маркл

В Букингемском дворце прокомментировали сообщения прессы о том, что у коттеджа Фрогмор, где проживают принц Гарри и Меган Маркл, замечена карета скорой помощи.

«Мы не можем давать комментарии или спекулировать на произошедшем», — заявила «Газете.Ru» представительница пресс-службы королевской резиденции.

Она добавила, когда в семье принца Гарри родится наследник, всю официальную информацию можно будет узнать из аккаунтов Букингемского и Кенсингтонского дворцов в соцсетях.

Ранее портал Express сообщил, что у коттеджа Фрогмор в Виндзоре припаркована машина скорой помощи. На основании этой новости многие зарубежные СМИ сделали вывод, что Меган Маркл рожает. Корреспондент газеты Telegraph Камилла Томини опровергла слухи, когда заявила, что эта «скорая» используется в течение всего дня, но только для перевозки продуктов для студентов. Журналистка сослалась на данные службы скорой помощи South Central.