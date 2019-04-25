Стало известно, кто получил гран-при ММКФ

Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Георгий». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в четверг, 25 апреля, проходит церемония награждения победителей в московском театре «Россия». Награда была вручена режиссеру фильма Фархату Шарипову.

«Я очень требовательно отнесся ко всем 13 фильмам. Большое спасибо, я очень счастлив и благодарен всем», — сказал председатель жюри основного конкурса режиссер Ким Ки Дукон.

При этом Шарипов посвятил приз своему отцу.

Ранее сообщалось, кто пришел на ММКФ-2019.