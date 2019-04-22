«Страшно»: жена Зеленского о статусе первой леди
Жена Владимира Зеленского Елена рассказала, что хотела бы остаться вне информационного поля, передает «Би-би-си Украина».
На вопрос, чем она собирается заниматься на посту первой леди, Зеленская ответила, что серьезно об этом еще не думала.
«Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась, а именно сценариями в «Студии Квартал 95».
На вопрос, страшно ли ей, Елена Зеленская ответила: «Страшно, конечно».
Ранее в команде Зеленского поведали о планах на первую неделю его президентства.
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