«Страшно»: жена Зеленского о статусе первой леди

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Жена Владимира Зеленского Елена рассказала, что хотела бы остаться вне информационного поля, передает «Би-би-си Украина».

На вопрос, чем она собирается заниматься на посту первой леди, Зеленская ответила, что серьезно об этом еще не думала.

«Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась, а именно сценариями в «Студии Квартал 95».

На вопрос, страшно ли ей, Елена Зеленская ответила: «Страшно, конечно».

Ранее в команде Зеленского поведали о планах на первую неделю его президентства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.