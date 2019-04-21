Невестка Порошенко поддержала внесенную в базу «Миротворца» жену Зеленского

Невестка кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Юлия поддержала внесенную в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» жену кандидата Владимира Зеленского Елену. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне Елену Зеленскую признали «информатором незаконных вооруженных формирований».

Невестка Порошенко заявила, что ей хорошо понятны чувства и эмоции Зеленской. Она рассказала, что до этого местные украинские телеканалы «выливали тонны откровенной лжи» и «необъективного злого юмора» в адрес ее семьи.

«Хочу выразить слова поддержки Елене Зеленской», — заявила Юлия.

Она добавила, что последние пять лет были для нее непростыми.

«К сожалению, в отличие от Вас, за все пять лет мне не довелось услышать хоть раз извинения и публичные опровержения», — заключила Юлия.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского отреагировала на включение в «Миротворец».