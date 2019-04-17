Няней ребенка Меган Маркл может стать мужчина
Меган Маркл и ее супруг принц Гарри начали поиск няни для будущего ребенка, пишет Daily Mirror.
Как отмечается, герцогиня Сассекская попросила подобрать ей подходящего кандидата. При этом она продумывает о том, чтобы нанять американку.
«Меган и Гарри имеют четкое видение того, как растить их детей. Меган четко дала понять, что предпочитает американку британке, и хочет, чтобы она чувствовала себя частью семьи, а не просто работником в униформе», — рассказал собеседник издания.
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В материале говорится, что Маркл и ее муж также не против того, чтобы их ребенка воспитывал мужчина.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри решили не сообщать о рождении ребенка.