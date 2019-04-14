Иванка Трамп запустила проект помощи женщинам в развивающихся странах
Дочь и советник президента США Иванка Трамп приступила к реализации проекта помощи женщинам в развивающихся странах. Об этом сообщает ABC News.
Как отмечается, Иванка Трамп решила начать с Эфиопиии, куда она отправилась с четырехдневным визитом. Она посетила различные предприятия, одновременно продвигая глобальную экономическую программу Белого дома для женщин.
По ее словам, ей приятно начинать проект в стране, являющейся второй по численности населения в Африке.
«Успех Эфиопии — это успех Африки», — отметила Иванка Трамп.
Уточняется, что в феврале 2019 года Белый дом сообщил о запуске Глобальной инициативы женского развития и процветания. Этот проект возглавила Иванка Трамп. Цель проекта – координация уже существующих программ и запуск новых инициатив для оказания помощи женщинам развивающихся стран в поиске работы, предоставлении финансовых грантов и проведении правовых реформ.
В течение ближайших шести лет около 50 миллионов женщин во всем мире смогут получить помощь благодаря инициативе Иванки Трамп.
Ранее сообщалось, что Иванка Трамп захотела сделать Америку «самой щедрой».