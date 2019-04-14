Наоми Кэмпбелл бросила молодого любовника

Супермодель Наоми Кэмпбелл бросила своего 25-летнего любовника, участника группы One Direction Лиама Пейна, сообщает The Sun.

Сообщается, что Кэмпбелл «стало скучно».

Друзья пары утверждают, что Пейн был «очень воодушевлен», когда у него начались отношения с моделью, и не мог поверить, что встречается с женщиной, чьи фотографии рассматривал еще в детстве.

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Среди причин расставания знакомые пары назвали разницу в возрасте и темпераментах. По их словам, музыкант сильно привязался к Наоми, а она хотела, чтобы отношения оставались непринужденными.

Ранее Наоми Кэмпбелл показалась поклонникам без парика.

Также сообщалось, что супермодель страдает от психической болезни.