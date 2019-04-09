Меган Маркл и принц Гарри решили заняться садоводством
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри решили обустроить в коттедже Фрогмор в Винздоре участок для выращивания овощей и фруктов. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.
Как отмечается, они хотят иметь как можно больше собственных продуктов.
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Подчеркивается, что Меган Маркл является гурманом, и очень тщательно подходит к выбору пищи. При этом ей близок дух фермы, так как она выросла в Южной Калифорнии и занималась садоводством.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри переехали в новый дом.