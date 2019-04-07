Принц Уильям работал в МИ-6

Британский принц Уильям работал в МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) в рамках трехнедельной стажировки, сообщает ТАСС.

Уточняется, что принц хотел ознакомиться с работой служб безопасности и разведки.

В ЦПС герцог Кембриджский работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз, схожую работу он выполнял в МИ-6. В службе контрразведки МИ-5 он ознакомился с деятельностью контртеррористических групп.

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Принц Уильям выразил восхищение трудом людей, которые «часто даже не могут рассказать своей семье и друзьям о своей работе».

В свою очередь сотрудники служб назвали принца усердным.

Ранее сообщалось, что принц Уильям может пропустить рождение ребенка принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл, так как будет находиться в Новой Зеландии.