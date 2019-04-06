В сети затравили мужчину с аккаунтом в твиттере, как у Меган Маркл

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Футбольного фаната Кевина Кейли затравили в сети из-за того, что название его аккаунта в твиттере совпало со страницей герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри в инстаграме. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, вследствие негативных комментариев в свой адрес он решил удалить аккаунт.

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«Из-за постоянных обвинений, которые мне приходили, я решил удалить этот аккаунт в Twitter», — заявил Кейли.

Мужчина уточнил, что не получал ни копейки за использование своей страницы, и ничего не хотел.

Аккаунт он использовал для того, чтобы писать о команде Reading FC, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что инстаграм Меган Маркл и принца Гарри побил мировой рекорд.