В сети затравили мужчину с аккаунтом в твиттере, как у Меган Маркл
Футбольного фаната Кевина Кейли затравили в сети из-за того, что название его аккаунта в твиттере совпало со страницей герцогини Сассекской Меган Маркл и ее супруга принца Гарри в инстаграме. Об этом сообщает Daily Mirror.
Как отмечается, вследствие негативных комментариев в свой адрес он решил удалить аккаунт.
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«Из-за постоянных обвинений, которые мне приходили, я решил удалить этот аккаунт в Twitter», — заявил Кейли.
Мужчина уточнил, что не получал ни копейки за использование своей страницы, и ничего не хотел.
Аккаунт он использовал для того, чтобы писать о команде Reading FC, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что инстаграм Меган Маркл и принца Гарри побил мировой рекорд.