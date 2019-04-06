Любовница главы Amazon подала на развод

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Актриса Лорен Санчес, которая является любовницей главы Amazon Джеффа Безоса, подала документы, чтобы развесить со своим мужем Патриком Уайтселлом. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что супруги обратились в суд с аналогичными заявлениями 5 апреля. При этом они прибегали к помощи адвокатов. Санчес и Уайтселл состоят в браке уже 13 лет, у них есть двое детей, и они хотят получить совместную опеку над ними.

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Как подчеркивает издание, решение развестись кажется обоюдным. В этом случае брак будет расторгнут через полгода.

Уточняется, что именно Уайтселл познакомил жену с Безосом 10 лет назад.

Ранее сообщалось, что компромат Безоса за $200 тысяч продал брат его любовницы, актрисы Лорен Санчес.