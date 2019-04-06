Любовница главы Amazon подала на развод
Актриса Лорен Санчес, которая является любовницей главы Amazon Джеффа Безоса, подала документы, чтобы развесить со своим мужем Патриком Уайтселлом. Об этом сообщает TMZ.
Отмечается, что супруги обратились в суд с аналогичными заявлениями 5 апреля. При этом они прибегали к помощи адвокатов. Санчес и Уайтселл состоят в браке уже 13 лет, у них есть двое детей, и они хотят получить совместную опеку над ними.
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Как подчеркивает издание, решение развестись кажется обоюдным. В этом случае брак будет расторгнут через полгода.
Уточняется, что именно Уайтселл познакомил жену с Безосом 10 лет назад.
Ранее сообщалось, что компромат Безоса за $200 тысяч продал брат его любовницы, актрисы Лорен Санчес.