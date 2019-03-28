Mirror: принц Уильм может пропустить рождение ребенка Меган Маркл

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Принц Уильям может пропустить рождение ребенка принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, это связано не с предполагаемой враждой между родственниками. В момент рождения ребенка принц Уильям может находиться в Новой Зеландии.

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Он намерен поехать туда для того, чтобы выразить почтение жертвам теракта. Нанести визит его попросила британская королева Елизавета II.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри не были на дне рождения Кейт Миддлтон.