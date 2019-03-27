USA Today: Барбара Буш винила Трампа в сердечном приступе

Бывшая первая леди США Барбара Буш винила президента США Дональда Трампа в сердечном приступе. Об этом пишет издание USA Today со ссылкой на ее биографию «Родоначальница: Барбара Буш и создание американской династии».

На самом деле, поясняет автор, это был не сердечный приступ, хотя она именно так это называла, а долгая борьба с сердечной недостаточностью и хроническим заболеванием легких, которые обрушились на нее в 2016 году. Тогда ее очень злили насмешки Трампа над сыном Джебом Бушем. В частности, американский президент насмехался над Бушем за использование образа его матери в предвыборной кампании в 2016 году. В это время сын 41-го президента США Джорджа Буша добивался выдвижения своей кандидатуры на пост президента США от республиканской партии и был конкурентом Трампа.

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Как отмечает автор книги, Буш-младший пытался отвлечь мать от этих мыслей и просил сосредоточиться на своем здоровье. Барбара Буш, которая была одним из самых известных лиц в республиканской партии, на вопрос в феврале 2018 года о том, считает ли она себя республиканкой засомневалась и ответила: «я, вероятно, скажу «нет» сегодня». Хотя еще в октябре 2017 года бывшая первая леди США ответила на этот вопрос утвердительно, говорится в материале.

«Это было поразительное признание», — пишет автор книги.

После подъема Трампа она все больше сомневалась в республиканской партии, и не могла активно поддерживать их, пишет издание.

Книгу написала глава вашингтонского бюро USA Today Сьюзан Пейдж, она будет доступна в начале апреля. Автору книги удалось пообщаться с Барбарой Буш в течение ее последних шести месяцев жизни, она также получила доступ к ее личным дневникам.