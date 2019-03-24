Американский миллиардер оказался в центре скандала с проститутками

Владелец футбольного клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» 77-летний миллиардер Роберт Крафт оказался в центре скандала с проституцией. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел в одном из массажных салонов в торговом центре во Флориде.

Реклама

Интимная сцена с участием бизнесмена попала на видео, чем впоследствии заинтересовалась полиция. Миллиардеру были предъявлены обвинения в склонении к проституции, и в его отношении было начато судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что элита с Уолл-стрит оказалась замешана с секс-скандале с владельцем клуба-победителя Супербоула.