Меган Маркл и принц Гарри переезжают из Кенсингтонского дворца

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри переезжают из Кенсингтонского дворца, пишет Daily Mirror.

Как отмечается, их новым местом жительства станет коттедж (Frogmore Cottage) в Винздоре. Он находится недалеко от того места, где Маркл и Гарри справляли вечернее свадебное торжество.

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Специально для их переезда дом тщательно подготовили, чтобы он был «идеальным».

В издании подчеркнули, что в связи с переездом Маркл и Гарри персонал ждут перемены, и ему придется разделиться.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл позволит отцу и сестре увидеть будущего ребенка.