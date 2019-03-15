Меган Маркл и принц Гарри переезжают из Кенсингтонского дворца
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри переезжают из Кенсингтонского дворца, пишет Daily Mirror.
Как отмечается, их новым местом жительства станет коттедж (Frogmore Cottage) в Винздоре. Он находится недалеко от того места, где Маркл и Гарри справляли вечернее свадебное торжество.
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Специально для их переезда дом тщательно подготовили, чтобы он был «идеальным».
В издании подчеркнули, что в связи с переездом Маркл и Гарри персонал ждут перемены, и ему придется разделиться.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл позволит отцу и сестре увидеть будущего ребенка.