В 19 лет от сердечного приступа погибла экс-«Юная мисс Вселенная»
Обладательница титула «Юная мисс Вселенная» в 2017 году Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа в возрасте 19 лет, за день до своего 20-летия. Об этом сообщает Fox News.
Как отмечается, трагедия произошла во время ее отпуска, который она проводила, катаясь на лыжах в Австрии с семьей.
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Уточняется, что после остановки сердца она впала в кому. Модель скончалась в больнице в Мюнхене.
Других подробностей случившегося на данный момент нет.