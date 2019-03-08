Генпрокуратура внесла ясность в сообщения о самоубийстве дочери экс-президента Узбекистана

В пресс-службе генеральной прокуратуры Узбекистана заявили, что дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова не покончила с собой и продолжает отбывать наказание в колонии. Об этом сообщает портал «Новости Узбекистана».

На портале напомнили, что после сообщений о том, что Каримову перевели из дома в камеру общего режима, некоторые СМИ сообщили, что она не смогла выносить «глумления» других заключенных и покончила с собой.

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«Никакого суицида или попытки суицида, и тем более убийства не было. Каримова в установленном порядке сейчас отбывает наказание», — заверили в пресс-службе генпрокуратуры.

Также представители ведомства отметили, что такие сообщения являются «инсинуациями» вокруг резонансной новости.

Ранее стало известно, что Каримову обвинили в США во взятках на $865 млн.