Принц Гарри завел секретный аккаунт для отслеживания комментариев о Меган Маркл

У принца Гарри есть секретный аккаунт в твиттере, через который он следит за корреспондентами и читает, что они пишут о его жене герцогине Сассекской Меган Маркл, сообщает The Sun.

Об этом стало известно от королевского обозревателя Омида Скоби. По его словам, Гарри сказал ему, что он следит за корреспондентами в твиттере, используя поддельное имя, чтобы узнать, что они замышляют.

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«Он подошел ко мне во время королевского тура и сказал: «Я видел, что ты написал вчера, и я слежу за вами». Это было очень весело, но я думаю, что Гарри уделяет пристальное внимание тому, что пишут о нем и, конечно, о его жене», — добавил Омид Скоби.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл намерена подать в суд на Daily Mail за публикацию письма своему отцу.