«Фиолетовая» рука королевы забеспокоила британцев

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«Фиолетовая» рука королевы Елизаветы II вызвала беспокойство британцев, пишет Daily Mirror.

Как отмечается, она изменила цвет вследствие возможного недуга, что было запечатлено на официальных фотографиях.

Уточняется, что кадры были сделаны во время приема короля и королевы Иордании, Абдаллы II и Рании.

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«Боже... Выглядит так, как будто ее величество поранило руку... Надеюсь, она быстро заживет», — написал один из пользователей в твиттере.

Подчеркивается, что многие пользователи соцсетей выразили свою поддержку королеве.

Ранее сообщалось, что Sunday Times узнала о плане по эвакуации Елизаветы II.