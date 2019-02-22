Reuters: Гвинет Пэлтроу потребовала $1 от пенсионера из-за столкновения на лыжах

Актриса Гвинет Пэлтроу подала встречный иск против пенсионера Терри Сандерсона, который обвинил ее в столкновении на горнолыжном склоне в штате Юта в 2016 году, передает агентство Reuters.

Девушка требует возмещение ущерба в размере $1. В иске адвокаты Пэлтроу заявили, что 72-летний Сандерсон врезался в нее, а после обвинил, чтобы «использовать ее знаменитость и богатство».

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Житель Юты обвиняет актрису в столкновении и заявил, что Пэлтроу уехала, оставив лыжника и не оказав ему помощь. При этом актриса заявила, что Сандерсон ударил ее сзади при столкновении. Его адвокаты отрицают это.

Как отмечает агентство, инцидент произошел на курорте Deer Valley.

В январе сообщалось, что на Гвинет Пэлтроу подали в суд.