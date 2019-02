Кошка и наследница Лагерфельда сделала заявление

Бирманская кошка по кличке Шупетт, которая была любимым питомцем умершего кутюрье Карла Лагерфельда, рассказала, как будет жить дальше. Об этом сообщается на ее странице в твиттере.

Она поблагодарила всех, кто выразил соболезнования после смерти Лагерфельда.

Реклама

«С некогда холодным, а теперь просто разбитым сердцем я начинаю скорбеть», — говорится в посте.

Она добавила, что приложит все усилия для того, чтобы жить без хозяина и стать «независимой женщиной».

Ранее сообщалось, что наследницей Карла Лагерфельда оказалась кошка.

Thank you everyone for your words of condolence. With a once cold but now simply broken heart, I am going into mourning. I pray that your kind words and well-wishes will help me to put my best paw forward in my future without Daddy @KarlLagerfeld & as my own woman. pic.twitter.com/YdUCcfSbQR