Юдашкин прокомментировал смерть Карла Лагерфельда
Российский модельер Валентин Юдашкин назвал Карла Лагерфельда сильной личностью и заявил, что он оставил огромный след в «энциклопедии моды», передает ТАСС.
«Это человек, который создал в люксовой индустрии спортивные элементы. Его одежда была современной — до последних коллекций, где чувствовался французский шик. Он очень точно видел улицу, он знал, для кого создает свою одежду», — заявил Юдашкин.
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Ранее историк моды Александр Васильев рассказал о связи Карла Лагерфельда с Россией.
Карл Лагерфельд умер в Париже в возрасте 85 лет.
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