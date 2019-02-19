Юдашкин прокомментировал смерть Карла Лагерфельда

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Российский модельер Валентин Юдашкин назвал Карла Лагерфельда сильной личностью и заявил, что он оставил огромный след в «энциклопедии моды», передает ТАСС.

«Это человек, который создал в люксовой индустрии спортивные элементы. Его одежда была современной — до последних коллекций, где чувствовался французский шик. Он очень точно видел улицу, он знал, для кого создает свою одежду», — заявил Юдашкин.

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Ранее историк моды Александр Васильев рассказал о связи Карла Лагерфельда с Россией.

Карл Лагерфельд умер в Париже в возрасте 85 лет.

«Газета.Ru» следит за реакцией на смерть самого влиятельного модельера в мире в режиме онлайн.