В США выйдет комедия с Меган Маркл

В США в кинопрокат выйдет комедия, в которой супруга принца Гарри Меган Маркл сыграла главную роль еще восемь лет назад. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что фильм, который сняли в 2011 году, называется «Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз». Он рассказывает о веселой беззаботной жизни американской молодежи. Маркл исполнила в нем главную роль — девушки, которая любит тусовки.

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Уточняется, что компания, имеющая права на этот фильм, спустя много лет решила выпустить его в свет.

Официально Маркл закончила свою карьеру после того, как вышла замуж за внука королевы Великобритании Елизаветы II, но до этого она успела сняться в около 25 фильмах.

Ранее сообщалось, что актер Джордж Клуни предрек Меган Маркл судьбу принцессы Дианы.