Сестра Бориса Джонсона разделась на ТВ в знак протеста против Brexit

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Сестра экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Рэйчел разделась в прямом эфире Sky News в знак протеста против Brexit. Об этом пишет Mediaite.

Как отмечается, она была одним из участников дискуссионного шоу. Во время дебатов она решила скинуть свою одежду, чтобы выразить несогласие.

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«Насколько мне известно, в наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идет о Brexit», — заявила Джонсон.

Уточняется, что Джонсон решила последовать примеру профессора Кембриджского университета Виктории Бейтман, которая в знак протеста против Brexit раздевалась во время своих выступлений.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена продолжить переговоры по Brexit после новой неудачи.