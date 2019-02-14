Принцесса Монако посетит Ижевск

В удмуртском правительстве проинформировали о намерении принцессы Монако Стефании Марии Елизаветы побывать на XII Международном фестивале циркового искусства в Ижевске, передает РИА «Новости».

Мероприятие будет проходить с 6 по 10 марта этого года. В нем примут участие около 200 участников из 15 стран.

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Согласно имеющейся информации, принцесса приедет в Ижевск 10 марта, тогда же состоится вручение наград и гала-концерт.

Ранее сообщалось, что княгиня Монако «проинспектировала» Санта-Клауса в Лапландии.