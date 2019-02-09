Секс-работницам не раздали вдохновляющие бананы Меган Маркл

Бананы, на которых герцогиня Сассексская Меган Маркл написала вдохновляющие послания секс-работницам, были использованы для приготовления пирога. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, бананов не хватало на всех женщин, поэтому из них было решено приготовить пирог, чтобы больше секс-работниц могли попробовать подарок герцогини.

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«Бананы могут исчезнуть, но их любовное послание остается», — написала в блоге одна из девушек.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл во время визита в благотворительную организацию One25 в Бристоле оставила на бананах послания для секс-работниц.