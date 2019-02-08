Король Таиланда высказался о желании сестры стать премьер-министром

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн заявил, что против того, чтобы его 67-летняя сестра принимала участие в парламентских выборах в качестве кандидата на пост премьер-министра, передает Reuters.

Он отметил, что это предложение старшей сестры «неуместно».

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«Вовлечение высокопоставленного члена королевской семьи в политику, …является актом, который противоречит традициям, обычаям и культуре страны и считается крайне неуместным», — добавил Вачиралонгкорн.

Ранее сообщалось, что впервые принцесса Таиланда может стать премьер-министром.

Парламентские выборы запланированы на 24 марта 2019 года.