«Заклятый враг Трампа»: Bloomberg о скандале с главой Amazon и его вражде с президентом США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/375/12124375/RTX401T0-pic905-895x505-54160.jpg">

Давняя вражда между богатейшим человеком в мире — главой Amazon Джеффом Безосом и президентом США Дональдом Трампом приняла экстравагантный оборот после скандала с обнаженными фотографиями мультимиллиардера, пишет агентство Bloomberg.

В частности, Безос обвинил лояльное к Трампу издание National Enquirer в попытке шантажа публикацией его обнаженных фотографий. Обычно не появляющийся в СМИ бизнесмен указал в своем заявлении, что генеральный директор холдинга American Media Inc. (AMI — в него входит National Enquirer) Дэвид Пекер работал на Трампа.

Реклама

Президент США в свою очередь зачастую критиковал в твиттере как самого Безоса, так и принадлежащую ему газету The Washington Post, пишет агентство.

«Неизбежно, что некоторые влиятельные люди, которые попадают на страницы Washington Post, ошибочно заключают, что я их враг», — сказал Безос в своем заявлении.

По его словам, одним из таких людей является Трамп. В прошлом месяце Трамп обозвал его в твиттере «Джеффом Бозо» (bozo — англ. болван, дурак). В самой AMI после заявления Безоса уверили, что проведут «оперативное и тщательное» расследование его обвинений.

По иронии судьбы, статус заклятого врага Трампа не помешал основателю Amazon. С момента избрания Трампа президентом США никто не заработал больше денег, чем Безос, поясняет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что селфи обнаженного Безоса могли перехватить спецслужбы.