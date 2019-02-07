NYT: Иванка Трамп захотела сделать Америку «самой щедрой»

Дочь и советник президента США Иванка Трамп выступила с глобальной инициативой по развитию и процветанию женщин по всему миру, закрепив положение страны в качестве «самой щедрой» нации в мире. Об этом она рассказала журналистам, пишет The New York Times.

О своей инициативе Иванка Трамп подробнее написала в колонке для The Wall Street Journal.

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Инициатива должна помочь 50 миллионам женщин в развивающихся странах реализовать свой экономический потенциал к 2025 году, говорится в материале. Планируется, что в ближайшее время соответствующий документ подпишет президент США Дональд Трамп.

«Америка прежде всего» не означает «Америка единственная». Мы гордимся тем, что являемся самой щедрой нацией в мире», — сказала Иванка Трамп.

На инициативу будет выделено $50 млн из бюджета агентства международного развития Соединенных Штатов.

NYT отмечает, что в прошлом году дочь Трампа помогла основать фонд Всемирного банка с целью выделения капитала в размере $1,6 млрд для женщин-предпринимателей в развивающихся странах.