NYT: Иванка Трамп захотела сделать Америку «самой щедрой»
Дочь и советник президента США Иванка Трамп выступила с глобальной инициативой по развитию и процветанию женщин по всему миру, закрепив положение страны в качестве «самой щедрой» нации в мире. Об этом она рассказала журналистам, пишет The New York Times.
О своей инициативе Иванка Трамп подробнее написала в колонке для The Wall Street Journal.
Инициатива должна помочь 50 миллионам женщин в развивающихся странах реализовать свой экономический потенциал к 2025 году, говорится в материале. Планируется, что в ближайшее время соответствующий документ подпишет президент США Дональд Трамп.
«Америка прежде всего» не означает «Америка единственная». Мы гордимся тем, что являемся самой щедрой нацией в мире», — сказала Иванка Трамп.
На инициативу будет выделено $50 млн из бюджета агентства международного развития Соединенных Штатов.
NYT отмечает, что в прошлом году дочь Трампа помогла основать фонд Всемирного банка с целью выделения капитала в размере $1,6 млрд для женщин-предпринимателей в развивающихся странах.