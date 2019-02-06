В Нью-Йорке выставили на продажу дом, в котором президент США Дональд Трамп провел первые четыре года своей жизни. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, родной дом Трампа выставили на продажу за $2,9 млн.

Как отмечается, речь идет о кирпичном особняке площадью 232 квадратных метра в районе Квинс.

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При этом здание продается вместе с картонной фигурой Трампа в полный рост.

В 2017 году СМИ сообщили, что дом детства Трампа в Квинсе был продан таинственному покупателю.