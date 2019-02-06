Экс-президента Коста-Рики обвинили в домогательствах

Оскар Ариас Санчес, лауреат Нобелевской премии, был обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает New York Times.

Активистка, выступающая за ядерное разоружение Александра Арсе рассказала, что часто встречалась с бывшим президентом, который является сторонником кампании по разоружению. Она рассказала, что в конце 2014 года была в доме политика, где и произошел инцидент с домогательством.

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Сам Ариас заявил, что невиновен и будет защищать себя в суде.

«Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Я никогда не действовал против воли какой-либо женщины», — заявил политик, через своего адвоката.

Санчез был президентом Коста Рики два срока, с 1986 по 1990 и с 2006 по 2010. Он стал лауреатом Нобелевской премии в 1987 году за деятельность по прекращению гражданских войн в Центральной Америке.

Ранее экс-главу правительства Шотландии арестовали из-за подозрений в домогательствах.