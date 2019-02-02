Елизавете II пришлось спать на диване в комнате слуг

Британская королева Елизавета II была вынуждена спать на диване в комнате слуг в своей официальной резиденции в Эдинбурге, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел несколько лет назад.

Сообщается, что Елизавета II не могла заснуть из-за того, что за стенкой громко выясняли отношения ее портнихи Пегги Хот и Мэй Прентис.

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Вместо того, чтобы отчитать помощниц, королева взяла одеяло, спустилась в комнату слуг и прилегла на диван со словами: ''Мне нужно немного отдохнуть''.

Ранее сообщалось, что в рождественском обращении Елизаветы II нашли скрытое послание.