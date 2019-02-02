Подруга выложила фото молодой и уродливой Меган Маркл

Американская певица Кэтрин Макфи поделилась фотографией юной Меган Маркл. Она разместила снимок в инстаграме.

На фото запечатлены юные Макфи и Маркл .

«Меган и я вместе участвовали в мюзиклах, когда были детьми», — написала Макфи.

Она добавила, что Маркл стала герцогиней Сассекской, а она — звездой Вест-Энда.

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Пост вызвал неоднозначную реакцию у пользователей, многие из которых предположили, что Маркл сделала пластическую операцию. А, например, bluesmimimi отметил, что Меган возненавидит Макфи за публикацию фотографии, на которой она настолько «уродлива».

Ранее Меган Маркл оставила секс-работницам послания на бананах.