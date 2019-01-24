Король Малайзии расходится с «Мисс Москва» после отречения от престола

Отрекшийся от престола король Малайзии Мухаммад V разводится с победительницей конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на «инсайдеров».

В издании отметили, что малайзийский монарх и Воеводина якобы решили развестись из-за «остывших чувств» и частых ссор. Отмечается, что в настоящее время представители сторон готовят необходимые документы для начала бракоразводного процесса.

Ранее сообщалось, что Мухаммад V отрекся от престола после свадьбы с Воеводиной.