Меган Маркл сделает гендерно-нейтральной детскую сына принца Гарри
Супруга принца Гарри Меган Маркл использует веганскую краску с добавлением эвкалиптового и розмаринового масел, чтобы украсить «гендерно-нейтральную» детскую в своем доме. Об этом сообщает The Sun.
По данным портала, Меган Маркл должна родить сына от принца Гарри в апреле.
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Как отмечается, Маркл придерживается строгой веганской диете уже более недели.
Ранее СМИ сообщили, что Меган Маркл оказалась в изоляции из-за слухов о разладе с Кейт Миддлтон.