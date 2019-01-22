Челси Клинтон объявила о третьей беременности

Челси Клинтон, 38-летняя дочь американских политиков Билла и Хиллари Клинтон, в своем твиттере объявила, что беременна в третий раз.

У Челси и ее мужа, банкира Марка Мезвински, уже есть четырехлетняя дочь Шарлотта и двухлетний сын Эйдан. По словам Челси Клинтон, теперь у них появится младший брат или сестра.

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«Нам с Марком так нравится наблюдать за тем, какая Шарлотта прекрасная старшая сестра, и мы надеемся, что и Эйдан станет большим братом!», — написала Челси Клинтон.

Она добавила, что пополнение в семье ожидается этим летом.

В 2017 году сообщалось, что Челси Клинтон вновь вступилась за младшего сына Трампа после того, как издание Daily Caller опубликовало заметку, критикующую младшего Трампа за внешний вид — футболку и шорты, в которых он был во время мероприятия в воскресенье, 20 августа.