Майли Сайрус отреагировала на слухи о беременности при помощи яйца-рекордсмена по лайкам

Американская певица Майли Сайрус отреагировала на слухи о своей беременности. Об этом исполнительница написала в своем твиттере.

По ее словам, она не беременна, но ей приятно слышать, как все «счастливы за них [с Лиамом Хемсвортом]». В посте она вспомнила про пост в инстаграме с обычным яйцом, которое стало рекордсменом по популярности. В комментарии Сайрус заменила ex- в английских словах expecting (беременна), excellent (великолепно) и excited (взволнованный) на egg (яйцо).

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«Я не беременна, но так приятно слышать, что вы «счастливы за нас». Мы тоже за себя счастливы!..А теперь, пожалуйста, оставьте меня в покое и идите пялиться на яйцо», — написала Сайрус.

Ранее Кайли Дженнер опубликовала видео «мести» яйцу-рекордсмену по лайкам.