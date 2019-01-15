Ким Кардашьян впервые рассказала о четвертом ребенке
Американская звезда Ким Кардашьян подтвердила на шоу с Энди Коэном, что она и ее муж Канье Уэст станут родителями в четвертый раз, передает CNN.
Она уточнила, ребенок появится совсем скоро, и это будет мальчик.
Отмечается, что суррогатная мать родит ребенка знаменитой паре, поскольку с медицинской точки зрения Ким Кардашьян небезопасно рожать.
«Мне понравился процесс суррогатного материнства. Когда пришло время кормить грудью, я поняла, что это было лучшее решение, которое я приняла… Я могу проводить намного больше времени со старшими детьми», — рассказала Кардашьян о своем опыте с третьим ребенком.
Известно, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста есть 5-летняя дочь Норт, 3-летний сын Сент и годовалая дочь Чикаго.
Ранее в СМИ ходили слухи, что Канье Уэст и Ким Кардашьян ждут четвертого ребенка.