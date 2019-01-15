Ким Кардашьян впервые рассказала о четвертом ребенке

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Американская звезда Ким Кардашьян подтвердила на шоу с Энди Коэном, что она и ее муж Канье Уэст станут родителями в четвертый раз, передает CNN.

Она уточнила, ребенок появится совсем скоро, и это будет мальчик.

Отмечается, что суррогатная мать родит ребенка знаменитой паре, поскольку с медицинской точки зрения Ким Кардашьян небезопасно рожать.

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«Мне понравился процесс суррогатного материнства. Когда пришло время кормить грудью, я поняла, что это было лучшее решение, которое я приняла… Я могу проводить намного больше времени со старшими детьми», — рассказала Кардашьян о своем опыте с третьим ребенком.

Известно, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста есть 5-летняя дочь Норт, 3-летний сын Сент и годовалая дочь Чикаго.

Ранее в СМИ ходили слухи, что Канье Уэст и Ким Кардашьян ждут четвертого ребенка.